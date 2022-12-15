"У этой империи зла есть своя логика": в ГУР прокомментировали выбор Россией дат массированных ударов по Украине
Все еще существует риск, что Россия нанесет массированный удар по Украине и страна-агрессор имеет свою логику при выборе дат таких ударов.
Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Андрей Юсов указал, что не стоит привязываться к календарю праздничных дат в контексте новых возможных массированных ударов РФ.
"Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например - заседания ООН... могут быть по понедельникам, средам или четвергам... а могут быть не связаны, а избраны по какой-то другой логике, в частности военной или внутриполитической на территории РФ", - сказал представитель ГУР.
Он подчеркнул, что, несмотря на напряженную ситуацию зимой, она сделает нас сильнее, ведь Россия продолжит попытки уничтожить энергетические объекты Украины.
"Рашисты и Путин не скрывают своего намерения бить дальше по украинской энергетической системе. Это террористические атаки. Украина готовится к этому и путем усиления ПВО и энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", - проинформировал Юсов.
- Напомним, ранее в эфире телеканала "Еспресо" военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что еще 9 месяцев назад в РФ перевели производство ракет "калибр" и других крылатых ракет на работу в три смены и именно сейчас, в декабре, это дало россиянам результат.
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