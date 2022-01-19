У ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова некоторых европейских чиновников.



Источники рассказали, что страны ЕС разделились в вопросе того, какие именно действия России против Украины должны повлечь за собой масштабные санкции.



Кибератака на украинские правительственные сайты на прошлой неделе показала широкую неопределенность среди европейских стран по поводу обязательств наказать РФ в случае дальнейшей агрессии.



ЕС вместе с США и Великобританией предупредили, что Моксва в случае нападения на Украину столкнется с санкциями, которые повлекут за собой "масштабные последствия и тяжелые расходы". Однако среди стран Европейского Союза нет единства по поводу того, какой масштаб нападения должен быть для введения санкций.



"Не было никакого согласия относительно того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы были включены все виды гибридных действий, другие считают, что только полное вторжение", - сказал один из участников неформальных переговоров на прошлой неделе по поводу действий РФ, которые должны повлечь за собой введение санкций.



Он добавил, что страны ЕС достигли единства по поводу необходимости ответа на российскую атаку, но сейчас им не хватает того, как следует определять российскую атаку.



Европейские чиновники продолжают переговоры по этому вопросу накануне заседания Совета ЕС 24 января.



"Определить, что значит "когда что-нибудь произойдет", сейчас является самым большим вопросом. У нас нет системы автоматического применения санкций... Как сейчас, все будет зависеть от политических настроений", - сказал изданию другой собеседник.

Напомним, 8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.

Издание "Голос Америки" сообщило, что санкции против России могут относиться не только к "Северному потоку-2", но и к другим трубопроводам.

15 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае продолжения агрессивных действий в отношении Украины.

Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации.