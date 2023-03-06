У ЕС нет доказательств, что Китай планирует передать России оружие, - фон Дер Ляен
В настоящее время у Европейского Союза отсутствуют доказательства того, что у Китая есть планы по поставке оружия России.
Об этом 5 марта заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"У нас нет доказательств этого сейчас, но должны следить за этим каждый день", - подчеркнула она.
Фон Дер Ляен отметила, что вопрос введения санкций против Китая в случае снабжения им оружия для РФ является "гипотетическим". На него, по ее словам, можно будет ответить только тогда, когда оно станет фактом.
Шольц добавил, что китайское правительство "заявило, что не будет предоставлять больше оружия".
"Мы настаиваем на этом и мониторим это", – подчеркнул он.
- 20-я постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи. А 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия, однако окончательное решение еще не было принято.
- 3 марта стало известно, что Китай взбешен на РФ из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были обнародованы. А накануне в Белом доме рассказали , что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
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