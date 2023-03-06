У ЕС нет доказательств, что Китай планирует передать России оружие, - фон Дер Ляен

Об этом 5 марта заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"У нас нет доказательств этого сейчас, но должны следить за этим каждый день", - подчеркнула она.

Фон Дер Ляен отметила, что вопрос введения санкций против Китая в случае снабжения им оружия для РФ является "гипотетическим". На него, по ее словам, можно будет ответить только тогда, когда оно станет фактом.

Шольц добавил, что китайское правительство "заявило, что не будет предоставлять больше оружия".

"Мы настаиваем на этом и мониторим это", – подчеркнул он.