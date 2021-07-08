У ЕС есть возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку - 2", - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию LRT, передает правительственный портал .

По его словам, эта возможность предусмотрена требованиями Третьего энергопакета ЕС.

"Даже если " Северный поток " заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование " Газпромом " трубопроводов " Опал " и " Евгал ", которые являются наземными продолжениями как " Северного потока ", так и " Северного потока - 2 " в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС ", - сказал Шмыгаль.

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