У ЕС есть возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку - 2", - Шмыгаль
Евросоюз может регулировать поставки газа из РФ
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию LRT, передает правительственный портал .
По его словам, эта возможность предусмотрена требованиями Третьего энергопакета ЕС.
"Даже если " Северный поток " заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование " Газпромом " трубопроводов " Опал " и " Евгал ", которые являются наземными продолжениями как " Северного потока ", так и " Северного потока - 2 " в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС ", - сказал Шмыгаль.По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2".
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