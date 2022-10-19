У ЕС есть доказательства передачи Ираном дронов России для войны против Украины, - еврокомиссар
В среду, 19 октября, во время брифинга в Брюсселе представительница Еврокомиссии Набила Массрали сообщила, что у ЕС есть доказательства передачи Ираном дронов России для войны против Украины
Об этом сообщил Interfax .
Она отметила, что Европейский Союз собрал достаточно доказательств и сейчас идет работа над "четкой и быстрой" реакцией ЕС.
По словам Массрали, вопрос использования РФ иранских дронов в войне против Украины был предметом обсуждения во время состоявшегося в этот понедельник заседания Совета по иностранным делам. В обсуждении принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность по поводу увеличения количества сообщений о том, что дроны, произведенные Ираном, используются в российской агрессии против Украины. Было широкое политическое одобрение того, что ЕС должен быстро реагировать", - сказала Массрали.
- 17 октября Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное