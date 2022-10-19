У ЕС есть доказательства передачи Ираном дронов России для войны против Украины, - еврокомиссар

Об этом сообщил Interfax .

Она отметила, что Европейский Союз собрал достаточно доказательств и сейчас идет работа над "четкой и быстрой" реакцией ЕС.

По словам Массрали, вопрос использования РФ иранских дронов в войне против Украины был предметом обсуждения во время состоявшегося в этот понедельник заседания Совета по иностранным делам. В обсуждении принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность по поводу увеличения количества сообщений о том, что дроны, произведенные Ираном, используются в российской агрессии против Украины. Было широкое политическое одобрение того, что ЕС должен быстро реагировать", - сказала Массрали.

17 октября Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины.

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