Я всегда был честен с вами. Не работал на штабы. Не писал для Гринива, Ермака или кого-либо еще. За это вы подписаны. За это читаете и комментируете.

Вчера я написал о визите Зеленского правду. Чистую правду и ничего кроме правды. Американцы передали бы Patriot в любом случае. Но могли передать после встречи и дополнительно поддержать Зеленского, но не сделали этого.

Они объявили о передаче Patriot перед визитом и подчеркнули, что передают оружие не президенту, а народу Украины. Все, точка. Здесь нечего обсуждать, потому что это факты, лежащие на столе.

Визит Зеленского не исторический. По его итогам не принято ни одного исторического решения, которое повлияет на ход войны. Передача Patriot, как и других вооружений, не является результатом переговоров с украинской стороной. Это чисто американское решение, принятое исключительно американцами и на основании американских интересов. Влияние Зеленского, Порошенко или кого-либо из Украины на эти процессы минимально.

Визит Зеленского не исторический. По его итогам не принято ни одного исторического решения, которое повлияет на ход войны. Передача Patriot, как и других вооружений, не является результатом переговоров с украинской стороной. Это чисто американское решение

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Напомню. По-настоящему историческое решение было принято в начале войны. Оно было принято без нас. Это было решение США поддерживать Украину.

Это единственное историческое решение по состоянию на данный момент. Готовность Америки противостоять России, несмотря на риск глобальной ядерной войны, является беспрецедентным шагом в мировой истории и, безусловно, историческим. Все остальное: Раммштайн, выступление Зеленского на G7 и G20, международная коалиция и санкции – всего лишь производная исторического решения Соединенных Штатов.

И когда телеграмм-канал Ермака пишет: "Кенты трут!!" о протокольном фото Байдена с Ермаком, мне смешно. Потому что у Ермака очень маленькая тёрочка, чтобы тереть с президентом США. Который, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что он что-то тер с Ермаком и что Ермак — его кент.

Готовность Америки противостоять России, несмотря на риск глобальной ядерной войны, является беспрецедентным шагом в мировой истории и, безусловно, историческим. Все остальное: Раммштайн, выступление Зеленского на G7 и G20, международная коалиция и санкции – всего лишь производная исторического решения Соединенных Штатов

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Я честен с вами, поэтому пишу правду, каковой она есть. Я верю в вашу мудрость, потому не боюсь подорвать единство. Ибо именно вы, а не обслуга Ермака, пенящаяся в комментах, сражаетесь, волонтерите и делаете победу ближе. Правда никогда не разъединит, она только сделает нас сильнее.

А на упреки относительно моего личного отношения к Зеленскому, скажу так. Я не забыл, как они уничтожили мой аккаунт, чтобы я не говорил вам правду.

Но я не вижу возможности замены Зеленского до конца войны без потерь нашей страны. Поэтому лично я поддерживаю президента Украины Зеленского и желаю ему мудрости, отваги, решительности, трудоспособности, чтобы провести наш народ из этой войны. Это его миссия сейчас, и она действительно историческая. Я верю, что он справится, и буду держать за него кулачки.

Оценивайте факты трезво. Не ищите врагов среди своих. Мы побеждаем. У Украины сильная позиция. Предстоит зимняя кампания, которая принесет много интересного на фронте. Визит в США Зеленского демонстрирует постоянную и незыблемую поддержку Украины Соединенными Штатами. Это главный дипломатический вывод из этого визита и главное геополитическое последствие.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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