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У Эрдогана заявили о договоренности с Путиным по поводу визита в Турцию

2 августа, 2023 среда
13:49
Новости

В среду, 2 августа, прошел телефонный звонок лидеров России и Турции. В ходе разговора Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите российского президента в Анкару

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций при аппарате президента Турции.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию", - говорится в сообщении.

Лидер Турции заявил, что во время российско-украинской войны не следует принимать меры для эскалации напряженности и подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостиком мира".

"Отмечая, что долгосрочное прекращение Черноморской инициативы не принесет никому пользы, и что больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы, президент Эрдоган заявил, что цены на зерновые, которые снизились на 23 процента за период внедрения, увеличился на 15 процентов за последние две недели", - пишет департамент коммуникации турецкого лидера в Twitter.

Президент отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатии для продолжения Черноморской инициативы.

Кроме этого, Эрдоган поблагодарил Путина за 2 противопожарных самолета-амфибия, которые Россия направила Турции для борьбы с лесными пожарами. Также он выразил удовлетворение восходящим интересом российских туристов в Турцию и убеждение, что в этом году будет побит рекорд по туризму.

В Кремле подтвердили переговоры президентов, но пока не сообщили о подробностях и не подтверждали визит Путина в Турцию.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

2 августа сообщалось, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

Россия
Владимир Путин
Турция
Реджеп Эрдоган
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