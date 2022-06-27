У Эрдогана рассказали, почему Турция не вводит санкции против России
Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не вводит санкции против России, поскольку они принесут больше вреда его стране, чем Москве
Об этом Калин сказал в интервью Haberturk .
"Мы не вводим санкции против России после войны в Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны. Здесь должна быть в действии сторона, которой РФ может доверять. Кто в конце концов будет разговаривать с Россией, если все сожгут мосты? Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет экономике Турции больше вреда, чем России", - сказал Калин.
Он добавил, что Анкара придерживается политики баланса с Россией.
"Мы имеем энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией, равно как с Ираном", - отметил Калин.
- 14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара введет санкции против России, если их поддержит ООН.
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