Об этом Калин сказал в интервью Haberturk .

"Мы не вводим санкции против России после войны в Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны. Здесь должна быть в действии сторона, которой РФ может доверять. Кто в конце концов будет разговаривать с Россией, если все сожгут мосты? Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет экономике Турции больше вреда, чем России", - сказал Калин.

Он добавил, что Анкара придерживается политики баланса с Россией.

"Мы имеем энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией, равно как с Ираном", - отметил Калин.

14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара введет санкции против России, если их поддержит ООН.

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