Об этом сообщает A Haber.

По словам Калина, Путин изъявляет желание встретиться с Зеленским, однако после незаконной аннексии украинских территорий такая встреча выглядит невозможной.

"Приглашение нашего президента остается. После решения об аннексии Путин хочет встречи, но украинская сторона справедливо говорит, что мы не встретимся до конца аннексии. Подчеркиваю, что решение будет в рамках территориальной целостности Украины. Турция – единственная страна, которая прилагает усилия и призывает к решению", - сказал Калин.

Он также намекнул, что в мире якобы есть страны, заинтересованные в затягивании войны в Украине.

"Есть подход, чтобы "сломать руку и крыло" России, уменьшить ее могущество. Это только продолжит войну", - отметил Калин.

8 октября Ибрагим Калин заявил, что Владимир Путин требует от Запада большого соглашения, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире.

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