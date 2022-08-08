Об этом Боднар заявил в интервью РБК-Украина .

Диалог Турция-РФ способствует решению определенных вопросов, как зерновой вопрос, как посреднические услуги и так далее. Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", - сказал Боднарь.

Он добавил, что Эрдогану в качестве посредника в переговорах с Путиным удалось добиться результатов, которые не получил ни один европейский лидер.

"Если вы посмотрите на все эти посреднические услуги, то никто даже из европейских лидеров не добился того, что добился Эрдоган. Поэтому те посреднические усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и, возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения - это также благодаря активной турецкой дипломатии. Это отмечается не только в Турции, но и во многих европейских столицах. И, конечно, это идет на плюс нам, потому что мы реализуем свой интерес по обеспечению своих внешних экономических и политических интересов", - убежден Боднарь.

8 августа Василий Боднар убежден, что Реджеп Тайип Эрдоган не собирается налаживать совместное с Россией производство ударных беспилотников "Байрактар".

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