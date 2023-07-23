Ну что, Путин долго мялся, но в Южную Африку он не едет. Однако всерьез начинает поднимать варварские ставки – речь идет об очередных ударах по нашим гражданским объектам – в рамках попытки сорвать зерновую инициативу.

Относительно БРИКС это можно было предположить - предсказать его непоездку. Ведь если бы даже президент ЮАР Рамафоса заявил о том, что они будут игнорировать обязательства по юрисдикции в Международном уголовном суде, он не рискнул бы туда ехать: это большое расстояние. 12 тысяч километров пролететь над неспокойным регионом в самолете, который сбить – большой соблазн. И необязательно, кстати, с земли. У него достаточно, вероятно, недоброжелателей и внутри российской власти. И неизвестно, как они поступили бы в таком случае. Путин вполне предсказуемо не уехал – именно из соображений безопасности.

Что касается самой этой ситуации – он не решил дипломатическую задачу. Важно было не поедет он или не поедет – он онлайн будет участвовать, было заявлено, что поедет Лавров, - а добиться от власти ЮАР заявления о том, что они не будут выполнять ордер. Это важно, для Путина очень чувствительна история с этим ордером. И если это не выполняет одна сторона, то, очевидно, не будет выполнять и другая, и третья – логика здесь такая, что Международный уголовный суд – это не суд ООН, это какая-то полуобщественная, в их видении, структура, которую можно игнорировать. Тем более что ЮАР в свое время не выполнила ордер для президента Судана Омара Башира.

Задача стояла такая, но она не выполнена. Я думаю, давление оказывалось гигантское на ЮАР, чтобы ЮАР держалась своих обязательств по Римскому статуту, Международному уголовному суду. Все остальное происходит на фоне усиления с подрывом моста в начале недели и реакция на это. Те обстрелы и выход из зерновой сделки – он, казалось бы, заранее прогнозировался, но сейчас эта эскалация связана, конечно, с подрывом моста. Москва хочет воспользоваться этой ситуации, отвечая ударами по портам в Одессе и Николаеве, прежде всего в Одессе, где сожжено зерно в результате этих ударов, - чтобы решить свои проблемы, выходящие за рамки зерновой сделки. Это, несомненно, связано с тем, что Москва потребует за возвращение в сделку, о чем Путин сказал вчера, и дополнительных условий, как я это вижу. В частности, речь пойдет о безопасности керченского моста – они будут настаивать, чтобы он оказался вне влияния украинской стороны. Я думаю, это точно звучит, вероятно, в разговорах с Эрдоганом – я так представляю.

Кроме того, понятно, что это Россельхозбанк и возврат в SWIFT, это уже было гарантировано,

об этом заявляли заинтересованные стороны, что SWIFT вернут Россельхозбанку. И еще аммиакопровод «Тольятти – Одесса». Я, кстати, родом из Самарской области, очень хорошо знаю Тольяттиазот, производящий эти удобрения, аммиак, – там тяжелая ситуация была для владельцев завода. Но тем не менее Абрамович занимается переговорами по аммиакопроводу, поскольку имеет в бизнесе Тольяттиазота, как я понимаю, свой интерес.

Но, я думаю, к этим условиям прибавятся другие – и касающиеся смягчения каких-либо санкций, и, как я говорил ранее, безопасности керченского моста. Мне кажется, что эти вопросы поднимаются.

Но ведь керченский, или Крымский, мост – это не просто некий незаконный объект, соединяющий временно оккупированный Крым и территорию РФ. Это объект, выполняющий очень важную логистическую военную функцию, потому что они перевозят как личный состав интервентов, так и военную технику в одну и другую сторону.

Да, безусловно. Путин не случайно сразу после подрыва сказал, что это теракт и что это гражданский объект. Это не гражданский объект ни в коем случае, он полностью, я бы сказал, больше используется для военных целей. Конечно, везут и технику, и не только по железной дороге, но и автомобильное полотно использовалось для перевозки техники и боеприпасов. Там своя логистическая нагрузка, поэтому, конечно, весь мост – и железнодорожный, и автомобильный – использовался для перевозки военных грузов, никаких сомнений. Во-первых, это фиксируется разведками, наблюдением спутниковыми и другими средствами. Так что это, несомненно, объект, подлежащий воздействию. Кроме того, что это незаконно, Крым оккупирован, это понятно.

Для Украины неприемлемо отказаться от ударов по Крымскому мосту, иначе невозможно будет совершить полноценное контрнаступление в направлении юга с выходом к Чонгарскому перешейку.

Потому что иначе подвоз техники и личного состава, отвод техники на ремонт – все осуществляется через эту артерию. То есть Крымский мост – это законный объект, об этом много раз говорили, потому что это территория Украины и построен мост незаконно, он проходит, в частности, и по территории Украины зеленый между Керчью и полуостровом. Так что удары по нему, особенно в условиях войны, ведь Россия начала войну - почему Украина должна брать на себя обязательство обеспечивать безопасность моста от ударов своих средств? Это вообще несерьезный разговор.

Эта история, вероятно, будет рассматриваться в очень многих столицах, и, скорее всего, Путина отправят по знакомому ему курсу крейсера «Москва». И на подобное не подпишется, пожалуй, и Эрдоган - что ему от этого всего?

Эрдоган действует в собственных интересах. Не в путинских, а в своих прежде всего. Зерновое соглашение, как писала пресса, давало до 25% прибыли Турции за обеспечение транзита зерна дальше в нуждающиеся страны Африки, Азии. Здесь есть прямой интерес Турции, она нуждается в этих средствах, у нее непростая экономическая ситуация – последствия землетрясения, гибель огромного количества граждан. Все это ясно.

Эрдоган является сторонником продления соглашения и активно призывает Москву вернуться к договоренностям этого соглашения вместе с ООН. Другое дело, что Эрдоган может оперировать какими-либо вопросами смягчения санкций ООН – это зона их ответственности, они могут, по-видимому, на это пойти. Может какие-то переговоры вести даже по аммиакопроводу, это экономический вопрос. Но по вопросам военных, политических Эрдоган не будет и не может вести никаких политических переговоров, потому что это зона ответственности Украины, и Украина на такое не пойдет.

Что может Эрдоган? Эрдоган, конечно, как говорили, теоретически может сопровождать морским флотом, судами Турции грузы, идущие из портов Одессы и Николаева. Это крайняя ситуация, потому что может быть способна вызвать обострение, поскольку столкновение произойдет с военными судами Турции, которая является страной НАТО, то понятно, к чему это может привести теоретически. Я думаю, Эрдоган будет настаивать на уступках Кремлю и будет договариваться о каких-то других уступках, которые не касаются Украины и не являются зоной решений самой Украины.

Я думаю, что будут искать достаточно быстро способы удовлетворить интересы Москвы.

Повторяю: вопрос Россельхозбанка был решен. Вопрос с аммиакопроводом вызвал некоторые трудности, но решался. Но я считаю, что Москва требует гораздо большего, публично всего даже не озвучивает – Москва обожает такие договоренности «по понятиям»: вы нам – мы вам. Вспомним, как это было с командующими «Азова», отпущенными Эрдоганом. Он заявил: вы со мной ни о чем не договаривались. Мы с вами никаких соглашений не подписывали. Вы договорились с Киевом? Ну, тогда это ваши договоренности и отношения с Киевом Москвы.

Так и здесь: они будут постоянно требовать гарантов в лице Эрдогана, ООН, Запада, чтобы обязать в чем-то в военно-политических вопросах именно Киев. Это вы будете требовать активно в конце концов перемирия и мирных переговоров. Именно на это хотел разменять зерновое соглашение Путин. Это ему не удалось, этого не вышло. Однако он таких планов не оставил. Но если невозможно так решить проблему, то хотя бы вопрос безопасности Крымского моста, возможно, в Крыму объектов, которые запретить обстреливать Украине, я думаю, точно он будет пытаться решить.

Что касается самого Эрдогана, он также имеет рычаги влияния на Москву. Он может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных.

И может приостановить импортно-экспортные операции. Ведь именно Турция сейчас чрезвычайно мощный партнер российской экономики.

Здесь взаимозависимость очевидна. Потому что если вы срываете нам доходы от этого зернового соглашения, а Турция имеет весьма существенную прибыль от этого, то у нас есть чем ответить вам.

Да, тогда мы запрещаем завоз в Россию турецких стиральных машин, которые они могут разбирать и лепить из них ракеты. Шутки, конечно, но Эрдоган действительно может сыграть.

Там еще возят из портов Новороссийска грузы российские. Я имею в виду энергетические, то есть углеводороды. Они ведь тоже едут – сжиженный газ, нефть. Танкеры тоже ходят через Босфор. То есть это тоже будет чувствительным ударом по Москве, если прекратить это судоходство, прекратить перевозку российских экспортных грузов.

У Эрдогана много рычагов влияния на самом деле. Применит он их или нет – неизвестно. И какие идуте на каких уровнях – это дискуссия между Эрдоганом и Путиным – мы не можем знать. Но, кроме сопровождения военными судами грузов зерна из украинских портов, есть и другие рычаги влияния. Применит ли он их – посмотрим.

Загадочная история произошла с командующим 58-й армией генералом Поповым, которого то ли покусал Пригожин, то ли что-то еще произошло. Возможно, на самом деле в российской армии происходит буквально то, о чем заявил Попов и о чем говорил Пригожин, – полная дегенерация управленческого звена, полностью парализующая принятие тех или иных решений?

Я убежден, что они говорят все так, как есть на самом деле. То, что мы говорили с начала войны, – наблюдатели, эксперты оценивали ход боевых действий. А что здесь – коррупция? Неумелое управление? "Мясные штурмы" с жертвами тысяч и тысяч военнослужащих, бессмысленные штурмы какого-нибудь Бахмута – зачем он им сдался? Вся война такая, но вот именно это – неумелое ведение операции. Об этом говорил кто-то другой, понятно, что Пригожин об этом говорил резче со своего уровня директора ЧВК Вагнера. Этот был более аккуратным, но смысл тот же – что такими методами проблему войны не решить.

Правда, как всегда, замыкание на том, что не эта война вообще не нужна, а на том, что вы нам дайте лучшее оружие, настройте логистику, прекратите коррупцию, улучшите управление, а мы дойдем до Киева. Да никуда вы не дойдете. Невозможность вырваться из этой заглушки, из этой ловушки, в которой находится позиция военных, и генералитета, выступающего против командования в лице Шойгу и Герасимова, в том, что они все время пытаются улучшить военное снабжение, военное управление и т.д., а не прекратить эту войну, которая совершенно бессмысленна. Поэтому они не выходят на политический уровень решения проблемы, ведь

Путин просто снимет Шойгу с Герасимовым, скажет: вы же просили, зачем вам бунтовать – я их уволил.

Теперь будут Вася, и Пряник, и еще какой-нибудь. Поэтому собственно никуда дальше это не идет, поскольку от смены фамилий ничего не изменится. Снова будет какой-то временной люфт, сядут, например, Дюмин и Теплинский соответственно на должности министра обороны и начгенштаба. И что изменится? Коррупции не будет? Улучшится управление? Нет, не улучшится, эта система не предполагает таких качественных изменений.

Теперь о настроениях. В ЧВК Вагнера не просто так эти настроения сделали публичными и дали ход дискуссии и военному мятежу тоже. В соединениях министерства обороны ничем не отличаются эти настроения, там такое же недовольство. И это продемонстрировали события 23-24 июня и последующие. Там же сняли не только командующего 58-й армии Попова, там и других поотстраняли генералов. То есть это несколько более общая ситуация. Разница тут в том, что Пригожин и его рейд решали задачи публично, очевидно, выступили прямо. И это был уровень вопроса самого Путина. А командующего 58-й армией не Путин снимал – он утверждает это, но снимали все же его недоброжелатели Герасимов и Шойгу, это их аппаратная игра. Потому она не идет выше.

То есть связи между командармом Поповым и Пригожиным не было, вы думаете?

Нет, я считаю, что это работает отдельно. Внутри армии свои проблемы, свое недовольство. Потому что, в частности, они выдвигают претензию: а почему финансировалась в таком неслыханном объеме ЧВК Вагнера, в то время как в самих соединениях, частях министерства обороны, не хватает того и того. У того была возможность благодаря коррупции и остальному что-то для себя выбивать, а частям министерства обороны такое и не снилось. И зарплата выше была в ЧВК Вагнера. А как оказывается, откуда деньги брались, они частные разве? Нет, те же деньги министерства обороны РФ.

Поэтому да, споры есть. Другое дело, повторяю, настроения одинаковые, настроения недовольства. С такими настроениями воевать тяжело, можно, но очень тяжело, потому что они каждый раз конвертируются в какое-то неповиновение, критику, подрыв единоначалия рядов вооруженных сил. Но я повторяю: пока мы не видим решительных организованных действий, которые могли бы конвертироваться в полноценный мятеж. Не в такой однодневный поход, а действительно в неповиновение, дезертирство с фронта под командованием отдельных старших офицеров, которые скажут: нет, так мы не будем воевать. Потому что это совершенно теряет смысл.

Вот представим: они теряют Бахмут. У нормального человека сразу встанет вопрос – а зачем его брали?

Зачем вы положили там десятки и десятки тысяч людей своих? Теперь вы его потеряли. Каков смысл от других мест, которые вы удерживали? Если в Харьковской области после успешной операции ВСУ в сентябре 2022 года это было так: мы отошли, но мы все вернем, - что будет, когда покинут Бахмут? За который 9 месяцев воевали и где, по заявлению самого руководства ЧВК Вагнера, потеряли 20 тысяч (я считаю, гораздо больше, потому что там гибли не только контрактники ЧВК Вагнера – гибли из 72-й бригады, еще много чего там стояло)? Поэтому, извиняюсь, там гораздо больше жертв – не 20 тысяч, может, и не 30, и не 40. Увидим. Но в любом случае, пока настроения в армии не конвертируются в полноценные политические – что война не нужна, что путинская война преступна и не нужна, – все будет решаться на локальном уровне. Попова отправили в Сирию, говорят. Суровикин, Юдин и ряд других генералов, которые вообще являются представителями…

Так Суровикин «на подвале» или нет?

Я думаю, нет, но он точно отстранен. Он не арестован, но с ним работают совсем другие – представители департамента военной контрразведки.

«Стоматологи в штатском».

Как там все происходит – неизвестно. Но у него нет уверенности. Я думаю, что сейчас подняли все записи его разговоров с Пригожиным, «жучки» все (конечно, облеплены этими «жучками» и его дача на Рублевке, и квартира, и рабочие кабинеты). И начали анализировать. Там, возможно, в этих записях нашли много такого, что требует ответа на возникающие вопросы. И потому они доверять руководству своему не могут, и нет такого сближения с воюющими в Украине войсками. Я не думаю, что он вернется в обычное командование, хотя ничего нельзя исключать, это только наши версии.

Как в свое время говорили командарму Тухачевскому: ничего, скоро вернешься на рабочее место. Еще хотел бы вас расспросить об этом странном, почти анекдотичном, белорусском кульбите Пригожина. То есть Беларусь они превращают в отстойник или, наоборот, в плацдарм?

Я посмотрел эту видеозапись в темноте. Я уверен, что это первая запись, сделанная с санкции Пригожина. То есть они специально ночью все показывают – выстроили людей, чтобы не было лиц, иначе нужно было бы затемнять специально. То, что он говорит, выглядит как дацзыбао: мы вернемся в Африку, мы еще себя покажем, мы научим и сделаем второй армией в мире белорусскую и тому подобное. Все это имеет вид попытки показать оставшимся в России контрактникам (мы даже не понимаем, сколько их в Беларуси, кто-то говорит 2 тысячи, кто-то – несколько сотен, точно сказать не могу), что их не уничтожили, не ликвидировали. Хотя в России база в Молькино в Краснодарском крае закрыта, 2 тысячи единиц техники забрали со стрелковым оружием, боеприпасами. Склады все ЧВК Вагнера переданы министерству обороны.

Большинство контрактников ЧВК Вагнера стали контрактниками министерства обороны

С 1 июля они обязаны заключать эти контракты, и известно, что такие контракты заключаются. Лишь не очень понятно, кто переместился и зачем. Эти заявления Картополова, что они будут пробивать Сувалкский коридор в Калининград, смешны, так же как и предположение, что ЧВК Вагнера вооружат и направят на север, а с севера в Украину идти с каким-то новым рейдом абсолютно невозможно, потому что сейчас в Киевской области граница с Беларусью вся заминирована, укрепления такого масштаба и войска столько (согласно разным оценкам - до 150 тысяч), что 2 тысячи вагнеровцев или 10 тысяч проблем не решат, они все исчезнут мгновенно.

Так что я склонен думать, что с ними ведут какую-то игру, они в ответ тоже какую-то игру на выживание пытаются вести: типа «отправьте нас в Африку, мы там еще понадобимся». А финальных планов Москвы, конечно, никто не знает – в этом дело. То есть или это Путин медленно решает их сплавлять в никуда, он же заявил, что юридически…

А с другой стороны, они могут сейчас попытаться захватить власть в Беларуси. Не знаю, насколько это иллюзорный сценарий, но Пригожин на вась-вась с Путиным, состоялись определенные консультации, он жив и получает коридор вместе с техникой. Не просто личный состав. Если бы без техники – можно было бы говорить, что действительно готовятся перебрасывать на Африку.

На Лукашенко это не похоже – что он так легко повелся на такое заблуждение, что силами ЧВК Вагнера его отстранят от власти. У него опыт отношений с ЧВК был в августе 2020 года, когда три десятка человек транзитом проезжали, то есть должны были проезжать, через территорию Беларуси дальше (вероятно, это была спецоперация украинских спецслужб, пока ничего не понятно). Он их арестовал, держал, Зеленский просил их выдать – это еще до войны было, они участвовали в событиях на Донбассе. Но Лукашенко отправил их обратно в Россию. Он с самого начала их задерживал, опасаясь, что они приехали во время выборов, чтобы совершить какие-то действия по отстранению Лукашенко от власти. Страхи эти не должны исчезнуть у Пригожина, если он их теперь не принимает во внимание, то это было бы очень странно и очень наивно со стороны Лукашенко, человека очень робкого, маниакально следящего за всеми телодвижениями вокруг. Так просто привести 2 тысячи человек (если это 2 тысячи человек) к себе в Беларусь, то если у него нет плана и он полагается на «авось», что эти люди будут придерживаться обязательств, которые на себя взяли, и договоренностей, которые он заключил с Путиным, было бы слишком наивно. Я думаю, здесь игра сложнее, возможно, их переместили на территорию Беларуси (там несколько десятков тысяч российских войск находятся на формировании и обучении – там же есть центры), и они остаются там сейчас. Так что существенно ничего не добавилось к существующим соединениям министерства обороны РФ. Ну, будет еще две тысячи, если это две тысячи человек.

Другое дело – нельзя давать им оружие, тяжелую бронетехнику, ибо как они будут вести себя, куда они на самом деле пойдут – а вдруг на Минск, на президентский дворец? Эти риски Лукашенко принимает во внимание, я думаю, и никакого масштабного участия в каком-то военном обучении не будет со стороны ЧВК Вагнера с санкции Лукашенко.