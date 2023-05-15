У Эрдогана больше шансов победить во втором туре, - эксперт-международник Данилов
Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил, что избиратели, голосовавшие за Синана Огана, не хотели выбирать ни одну из лидирующих сторон на этой избирательной гонке в Турции
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я оцениваю, что у Эрдогана больше шансов победить во втором туре. Разрыв голосов между Эрдоганом и Киличдароглу примерно 2 млн 300 тыс. Третий кандидат Синан Оган набрал 2 млн 800 тыс. голосов. При такой высокой явке на первом туре мобилизация избирателей останется в течение двух недель. Добрать голоса кандидатам во втором туре можно будет только за счет тех, кто голосовал за Синана Огана, который уже призвал голосовать за оппозицию", - рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.
Сергей Данилов предположил, если теоретически все 2 млн 800 тыс. избирателей Огана послушались его, то появляется шанс с минимальным преимуществом на победу в Киличдароглу .
"Однако далеко не все избиратели, которые голосовали за Огана, сделают выбор по его призыву, потому что они голосовали за него из-за того, что не хотели выбирать ни одну из главных сторон на этой избирательной гонке. То есть у Киличдароглу есть шансы, но они меньше, чем они. в Эрдогане", - заметил Данилов.
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