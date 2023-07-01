Об этом сообщает издание Sport News.

Журналисты связались с Михаилом Фоменко, чтобы узнать, находится ли он сейчас в безопасности и обсудить результаты сборной Украины.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", - ответил 74-летний Фоменко.

Карьера Михаила Фоменко

Михаил Фоменко известен украинцам благодаря работе в сборной Украины по футболу. Специалист вывел национальную команду на Евро-2016 и остановился в шаге от ЧМ-2014.

Фоменко также работал с "Динамо", "Кривбассом", "Вересом", ЦСКА, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами.

С киевским "Динамо" Михаил Фоменко выигрывал чемпионат и Кубок Украины.