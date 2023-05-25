У экс-министра Табачника нашли бизнес в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как узнали журналисты проекта "Схемы", Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место ее регистрации - Крым, город Симферополь.

Основное направление работы компании – "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика". Отмечено, что партнером Табачника в этом бизнесе является местный застройщик, гражданин России Владимир Аматуни.

Это уже вторая российская фирма, соучредителем которой является Дмитрий Табачник. С 2019 года он также владеет долей в российской компании ООО "Лиэль-ФМ", специализирующейся на посредничестве в торговле.