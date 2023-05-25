У экс-министра Табачника нашли бизнес в оккупированном Крыму
С 2021 года экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник является соучредителем строительной компании, зарегистрированной по российскому законодательству в оккупированном РФ Крыму
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как узнали журналисты проекта "Схемы", Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место ее регистрации - Крым, город Симферополь.
Основное направление работы компании – "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика". Отмечено, что партнером Табачника в этом бизнесе является местный застройщик, гражданин России Владимир Аматуни.
Это уже вторая российская фирма, соучредителем которой является Дмитрий Табачник. С 2019 года он также владеет долей в российской компании ООО "Лиэль-ФМ", специализирующейся на посредничестве в торговле.
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В ноябре прошлого года СБУ сообщила Табачнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 млн дол.
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В апреле стало известно , что экс-министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого и кандидатом в депутаты от "Единой России".
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12 мая экс-министра образования Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и кадыровцами. По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.
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