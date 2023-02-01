У экс-главы МВД Арсена Авакова прошли обыски
Правоохранители пришли с обысками к экс-министру Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах
Об этом Арсен Аваков заявил одному из украинских СМИ.
Отмечается, что представители СБУ и ДБР проверяли контракты с компанией Airbus Helicopter: именно у нее заказали вертолеты H-225, H-145 и Н-125 для министерства внутренних дел.
"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно - ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", - утвердил экс-глава МВД.
По данным Бабеля , обыски проводят не только у Арсена Авакова, но и у других руководителей, тогда участвовавших в закупках.
- 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.
- Редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил в эфире Еспресо, что разбившиеся в Броварах вертолеты такой модели попадали в авиакатастрофы и раньше, поэтому другие страны отказались от них.
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