У единственной дочери Элвиса Пресли остановилось сердце. Ее госпитализировали
Певица Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца
Об этом сообщает TMZ.
Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу с помощью скорой. В госпитале медики вынуждены были ввести певице адреналин и сделать ей косвенный массаж сердца.
Жизнь Пресли удалось спасти. Сейчас он получает необходимое лечение. Однако неизвестно, в каком состоянии находится 54-летняя американка.
Лиза-Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены, актрисы Присцили Пресли. Бывшая жена музыканта Майкла Джексона и актера Николаса Кейджа.
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