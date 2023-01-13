У единственной дочери Элвиса Пресли остановилось сердце. Ее госпитализировали

Об этом сообщает TMZ.

Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена ​​в больницу с помощью скорой. В госпитале медики вынуждены были ввести певице адреналин и сделать ей косвенный массаж сердца.

Жизнь Пресли удалось спасти. Сейчас он получает необходимое лечение. Однако неизвестно, в каком состоянии находится 54-летняя американка.

Лиза-Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены, актрисы Присцили Пресли. Бывшая жена музыканта Майкла Джексона и актера Николаса Кейджа.

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