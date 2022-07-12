У Джонсона еще будут политические должности, - Огрызко
Премьер Великобритании Борис Джонсон после избрания нового главы правительства еще будет в политике
Об этом дипломат Владимир Огрызко заявил в программе "Вердикт" на телеканале "Эспрессо".
"Я верю в то, что для Бориса Джонсона - это не последняя его политическая должность. Сейчас начали говорить, что вместо никакого действующего генсека НАТО нужно иметь фигуру, которая разбирается в стратегии. Не смотреть себе под ноги, а смотреть вперед. Это функция такого руководителя такой организации. Если эта идея будет продолжена, то я думаю, что мы еще раз будем видеть Бориса Джонсона в Украине и, возможно, даже не просто в качестве гостя, а качества руководителя той организации, к которой Украина наконец-то будет принадлежать", - сказал он.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и главы партии.
- Нового лидера Консервативной партии должны объявить 5 сентября сразу после завершения летнего перерыва в работе парламента. До этого Борис Джонсон будет возглавлять правительство.
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