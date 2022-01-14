У "Дженоа" решили дать Шевченко последний шанс, - СМИ
Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко может остаться на своем посту до матча с "Фиорентиной"
Об этом сообщает TMW .
По информации источника, уверенная игра "Дженоа" в матче с "Миланом" (1:3) в Кубке Италии убедила руководство клуба в том, что Андрею Шевченко можно предоставить еще один шанс.
"Дженоа" не будет увольнять украинского тренера до матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января. В клубе также уверены, что новый тренер не сможет так быстро подготовить команду к этой встрече.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа, а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
- 12 января сообщалось, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре покинет свой пост.
- 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме.
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