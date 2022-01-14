У "Дженоа" решили дать Шевченко последний шанс, - СМИ

Об этом сообщает TMW .



По информации источника, уверенная игра "Дженоа" в матче с "Миланом" (1:3) в Кубке Италии убедила руководство клуба в том, что Андрею Шевченко можно предоставить еще один шанс.



"Дженоа" не будет увольнять украинского тренера до матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января. В клубе также уверены, что новый тренер не сможет так быстро подготовить команду к этой встрече.