Об этом заявил представитель польского президента Марчин Пшидач, передает RMF FM .

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", - сказал он.

Впрочем, сколько именно МиГ прибыло, представитель Дуды не уточнил.