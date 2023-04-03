У Дуды заявили о прибытии в Украину нескольких польских истребителей МиГ-29
В Украину прибыли несколько советских многоцелевых истребителей МиГ-29, которые передала Польша
Об этом заявил представитель польского президента Марчин Пшидач, передает RMF FM .
"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", - сказал он.
Впрочем, сколько именно МиГ прибыло, представитель Дуды не уточнил.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Украина получит четыре истребителя.
- В Польше также заявляли, что не будут передавать Украине все свои истребители МиГ-29 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное