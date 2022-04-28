У домработницы Медведчука при обыске изъяли почти полмиллиона долларов, - Венедиктова

Об этом сообщает Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.



По предварительным данным, в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы Виктора Медведчука был проведен санкционированный судом обыск.

В результате обыска у женщины обнаружили и изъяли наличные в размере $467 тыс. и €87 тыс.

Напомним, что недавно Нацполиция изъяла у супругов Медведчуков около 100 картин, два десятка швейцарских часов, антиквариат и оружие.