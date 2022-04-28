У домработницы Медведчука при обыске изъяли почти полмиллиона долларов, - Венедиктова
У домработницы Виктора Медведчука в результате обыска было изъято почти полмиллиона долларов США
Об этом сообщает Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
По предварительным данным, в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы Виктора Медведчука был проведен санкционированный судом обыск.
В результате обыска у женщины обнаружили и изъяли наличные в размере $467 тыс. и €87 тыс.
- Напомним, что недавно Нацполиция изъяла у супругов Медведчуков около 100 картин, два десятка швейцарских часов, антиквариат и оружие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.69Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное