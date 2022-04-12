У директора НАБУ Артема Сытника истекает срок полномочий. Бюро будет руководить его первый заместитель
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уходит с должности в связи с окончанием каденции, которое приходится на 16 апреля
Об этом сообщила в своем телеграм-канале нардеп от "Слуги Народа" Юлия Гришина.
"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила Гришина.
Пресс-служба НАБУ подтвердила эту информацию и добавила, что с 16 апреля НАБУ будет возглавлять первый заместитель директора Гизо Углава. Он будет руководить Бюро до избрания нового директора: "Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ заканчиваются 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С тех пор обязанности главы НАБУ, до избрания нового директора, будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава".
Отметим, Артем Сытник вступил в должность руководителя НАБУ 16 апреля 2015 года, став первым директором Бюро. По специальности он юрист, бывший следователь прокуратуры.
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