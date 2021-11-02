У "Дии" появился детский COVID-сертификат
В приложении "Дия" дети от 12 лет могут получить сертификат о полной вакцинации или одной дозе
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины .
Родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении Дии детям от 12 лет, если они получили одну дозу вакцины или привиты полностью. Чтобы это сделать, необходимо зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.
Как это сделать:
- Авторизоваться в "Дии".
- Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка.
- В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
- Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с родительскими.
- Ранее Министерство здравоохранения разрешило вакцинацию от коронавируса подросткам от 12 лет
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