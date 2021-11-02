У "Дии" появился детский COVID-сертификат

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины .



Родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении Дии детям от 12 лет, если они получили одну дозу вакцины или привиты полностью. Чтобы это сделать, необходимо зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.



Как это сделать:

Авторизоваться в "Дии".

Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка.

В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".

Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с родительскими.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило вакцинацию от коронавируса подросткам от 12 лет

С 14 лет подростки могут авторизоваться в "Действии" самостоятельно с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

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