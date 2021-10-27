У "Дии" появился COVID-сертификат для привитых одной дозой вакцины

Об этом пресс-служба "Дии" сообщила в Telegram.



"Сертификаты с одной дозой вакцины можно получить без биометрических документов – вам нужна только электронная подпись (КЭП). Такой COVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефон", - говорится в сообщении.



В пресс-службе пояснили, что для получения сертификата с одной дозой необходимо авторизироваться на портале "Действие" с помощью КЭП, нажать "Получить COVID-сертификат" в разделе "Услуги", подписать согласие об обработке персональных данных с помощью КЭП. Когда "Дия" найдет данные о вакцинации в реестрах, пользователь получит сообщение по электронной почте.

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