Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

"Для меня очень важно, что есть конкретика и в таких направлениях, как, например, замена системы детских интернатов в нашей стране на другую систему. Более цивилизованную и дружественную к детям, которые, к сожалению, не имеют родительской опеки.

У детей должна быть семья", – заявил он.

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В частности, Зеленский отметил, что воспитание детей в детских домах семейного типа – это лучше, чем старая система интернатов.

"Мы сделаем эту реформу вместе с Евросоюзом. Будет создан соответствующий офис, который будет отвечать за эту реформу. И уже очерчены предварительные договоренности по этой реформе", - подчеркнул президент.