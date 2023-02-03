"У детей должна быть семья": Зеленский анонсировал реформу системы интернатов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформу системы интернатов в Украине
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
"Для меня очень важно, что есть конкретика и в таких направлениях, как, например, замена системы детских интернатов в нашей стране на другую систему. Более цивилизованную и дружественную к детям, которые, к сожалению, не имеют родительской опеки.
У детей должна быть семья", – заявил он.
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В частности, Зеленский отметил, что воспитание детей в детских домах семейного типа – это лучше, чем старая система интернатов.
"Мы сделаем эту реформу вместе с Евросоюзом. Будет создан соответствующий офис, который будет отвечать за эту реформу. И уже очерчены предварительные договоренности по этой реформе", - подчеркнул президент.
- 3 февраля стало известно, что впервые в совместном заявлении саммита Украина-ЕС зафиксированы намерения Киева начать переговоры о вступлении и сделать это как можно быстрее.
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