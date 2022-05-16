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У десантников будут "крылья". Волонтеры собирают деньги для покупки дорогих беспилотников

16 мая, 2022 понедельник
20:38
волонтеры и война

Волонтеры ОО "Дело громад" собирают деньги для покупки беспилотников H10 Poseidon Mk II, которые очень нужны подразделениям десантно-штурмовых войск

Об этом в Facebook сообщил Юрий Бирюков .

"Вот уже полтора месяца десантники просят "крылья". Очень просят. Без особой надежды. Комплексы суперспецифические, комплексы супердорогие", – написал волонтер.

Юрий Бирюков пояснил уникальность подобных аппаратов. "H10 Poseidon Mk II. Дальность работы до 150 километров. Высота работы до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности. Разведка и наведение артиллерии, корректировка огня больших калибров. Все эти сожженные переправы и раздолбанные колонны, уничтоженные склады и штабы".

"Понимаете, здесь нет других опций или альтернатив. Здесь очень простой вариант – кто кого. Они думали, что они задавят нас своими "нефтяными долларами" и массой. Вот только народ Украины, ВАС – оккупанты не учитывали. И это их самое главное заблуждение! Нам нужно собрать 10 000 000 гривен. Такой беспилотник окупается за первый вылет. Такой беспилотник приближает день нашей победы с каждым вылетом. И десантно-штурмовым войскам НУЖНА ваша помощь - нужны глаза над врагом", - подчеркнул Юрий Бирюков.

Реквизиты для перечисления средств:

По Украине:
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400 (Антонина Бузило)

Для других банков:
5375 4115 0177 8331 (Антонина Бузило)

PayPal
Перевод на: [email protected]
Тип перевода: Family/friends

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