У Дерипаски прокомментировали обыски ФБР в Вашингтоне

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Reuters.



В то же время представитель олигарха опроверг, что тот является собственником указанных домов. По словам представителя Дерипаски, обыски проходят в домах его родственников.



Представитель олигарха отметил, что обыски проводят по двум ордерам, связанным с американскими санкциями.



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Напомним, ранее телеканал NBC News сообщил, что в Вашингтоне агенты ФБР окружили дом российского олигарха Олега Дерипаски и проводят в нём следственные действия.



Дерипаска - один из ряда российских олигархов, в отношении которых Минфин США ввел санкции. Он связан с президентом РФ Владимиром Путиным. Минфин США сообщал, что его деятельность исследовали на предмет отмывания денег, незаконного прослушивания правительственных чиновников, угроз жизням конкурентов, вымогательства.



Дерипаска пытался обжаловать санкции, но судья федерального суда отклонил иск. Олигарху неоднократно отказывали во въезде в США из-за возможных связей с организованной преступностью, однако ряд чиновников США заявили, что предоставленный российским правительством дипломатический статус позволил Дерипаске въехать в страну, используя дипломатический иммунитет.



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