У депутата госдумы РФ конфисковали три квартиры в Мюнхене

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Liga.net .

Это первая конфискация российских активов в Германии в результате санкций.

Имя депутата не указывается, прокуратура его называют Л., а жену – К.

На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду после санкций. В ходе следствия нашлась третья квартира, которой владела жена.

Также прокуратура конфисковала счет, на который поступала оплата аренды.