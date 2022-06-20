У депутата госдумы РФ конфисковали три квартиры в Мюнхене
Прокуратура и полиция Мюнхена (Германия) конфисковали три квартиры, принадлежавшие депутату государственной думы РФ и его супруге
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Liga.net .
Это первая конфискация российских активов в Германии в результате санкций.
Имя депутата не указывается, прокуратура его называют Л., а жену – К.
На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду после санкций. В ходе следствия нашлась третья квартира, которой владела жена.
Также прокуратура конфисковала счет, на который поступала оплата аренды.
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