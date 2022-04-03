У человечества есть шанс на мирную жизнь. Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца, - Главнокомандующий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что у человечества есть шанс на мирную жизнь, а украинская армия сможет уничтожить российского врага
Об этом Залужный написал в своем Facebook.
"Поддерживаю постоянный контакт с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Во время сегодняшнего телефонного разговора поделился оценками оперативной ситуации и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции. Выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии. Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем", - сказал Валерий Залужный.
Главнокомандующий заявил, что при поддержке западных партнеров Украина способна уничтожить зло.
"Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры. У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы доказать дело уничтожение зла до конца", - говорится в обращении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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