"У человечества должна быть страховка от голода": Зеленский предложил создать организацию демократических экспортеров продовольствия
Президент Владимир Зеленский предложил создать организацию экспортеров продовольствия с площадкой в Украине для предотвращения голода
Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Владимир Зеленский отметил, что любое реагирование на голод запоздалое по определению, ведь его необходимо останавливать, пока он не начался. Однако сейчас у мира нет такого инструмента.
"И мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация у нас очень проста: какими бы ни были поворотные моменты в истории человечества, должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, безусловно, нужной", - подчеркнул президент.
- 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики обсуждают возможный голод в ряде стран из-за заблокированного Россией моря для экспорта украинской пшеницы.
- 14 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должен прекратить взрывать глобальную продовольственную безопасность.
- 14 мая президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины позволит восстановиться на продовольственном рынке, а поддержка страны означает недопущение глобального голода.
- 17 мая США заявили о готовности выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.
- 19 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в умышленном использовании голода в качестве оружия.
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