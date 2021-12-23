У бывшего главаря "ДНР" Бородая обнаружили квартиру в Дубае стоимостью €500 тыс.

Об этом свидетельствует расследование команды Алексея Навального.



Жилье расположено в комплексе на искусственном острове Палм-Джумейра, имеющем форму пальмы.



Александр Бородай приобрел его в 2015 году, через год после того, как покинул "должность" "премьер-министра ДНР".



По словам расследователей, жилой комплекс похож по стилю на индийский дворец. Он с двух сторон окружен водой и расположен неподалеку от пляжа, а практически в 40 м - Персидский залив. Во внутреннем дворе, между пальмами, сооружен бассейн.



Расследователи отмечают, что такие апартаменты стоят 450 тыс. Они добавляют, что семья Александра Бородая не скрывает наличие квартиры. Так, в 2015 году дочь экс-вотажка "ДНР" фотографировалась у входа в дом.



"За свою скрытую квартиру Александр Бородай должен быть немедленно лишен депутатского мандата. За свои преступления на юго-востоке Украины Бородая нужно судить как военного преступника. Судить, хочется верить, его будут скоро, по меньшей мере, за 300 убитых пассажиров Боинга", - отметили расследователи.



Как кандидат в народные депутаты Александр Бородай должен декларировать свое имущество, указывать стоимость иностранного и то, откуда имеет на него средства. Однако экс-автомобиль "ДНР" не указал в декларации жилье в Дубае, а отметил лишь автомобили Lexus, квартиры и доход в 0 рублей.

Напомним, Бородай был главой "Совета министров "ДНР" фактически с самого начала активных боевых действий на Донбассе – с 16 мая по 7 августа 2014 года.

С 2014 года он находится в розыске МВД Украины.

В мае 2021 года он победил в голосовании за кандидатов партии власти "Единая Россия" на праймериз в Госдуму РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb