У британской королевы Елизаветы II родилась правнучка

Об этом сообщает ВВС Украина .

Правнучка родилась 18 сентября с весом 2,8 кг.

Букингемский дворец заявил, что у принцессы и ее дочери "все хорошо", а бабушка и дедушка были "в восторге".

Девочка станет 12 правнуком королевы и 11-й в очереди на престол.

У нее не будет королевского титула, его получают только внуки монарха по мужской линии.

Беатрис - старшая дочь герцога и герцогини Йоркских. Она вышла замуж за итальянского магната Мапелло Моцци в июле 2020 года.