У британской королевы Елизаветы II родилась правнучка
У принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелло Моцци родилась дочь
Об этом сообщает ВВС Украина .
Правнучка родилась 18 сентября с весом 2,8 кг.
Букингемский дворец заявил, что у принцессы и ее дочери "все хорошо", а бабушка и дедушка были "в восторге".
Девочка станет 12 правнуком королевы и 11-й в очереди на престол.
У нее не будет королевского титула, его получают только внуки монарха по мужской линии.
Беатрис - старшая дочь герцога и герцогини Йоркских. Она вышла замуж за итальянского магната Мапелло Моцци в июле 2020 года.
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