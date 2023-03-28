Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Оценка миграционных процессов и настроений", проведенного Украинским институтом будущего.

В итогах опроса говорится: 37% респондентов отметили, что их ближайшие родственники выехали из страны после 24 февраля 2022 года, друзья/знакомые – у более 80% участников опроса .

Кроме этого, 21% респондентов отметили, что имеют среди своих друзей/знакомых/коллег мужчин, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, но в целом не имевших на это законных причин/оснований.