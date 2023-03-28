У более 80% украинцев знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля 2022 года - опрос
У более 80% украинцев родственники, знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля, более 20% - без законных оснований
Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Оценка миграционных процессов и настроений", проведенного Украинским институтом будущего.
В итогах опроса говорится: 37% респондентов отметили, что их ближайшие родственники выехали из страны после 24 февраля 2022 года, друзья/знакомые – у более 80% участников опроса .
Кроме этого, 21% респондентов отметили, что имеют среди своих друзей/знакомых/коллег мужчин, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, но в целом не имевших на это законных причин/оснований.
- В том же опросе говорится , что 55% украинцев считают, что перспективы за рубежом влияют на решение не возвращаться на родину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное