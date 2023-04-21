У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести
У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно, на его борту было 25 граждан РФ
Об этом сообщило издание Yonhap .
По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.
На спасение русских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили лёгкие травмы.
Также известно, что четверо российских моряков считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Кореи.
- 20 апреля сообщалось, что официальный Сеул не выходит за пределы гуманитарной поддержки Киева с тем, чтобы сохранить стабильные отношения с Москвой. Заявление же президента Южной Кореи о возможности поставок было гипотетическим.
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