У берегов Украины находятся минимум 6 вражеских кораблей с крылатыми ракетами

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Все они находятся в состоянии боевой готовности для нанесения ракетных ударов и снаряжены более 50 крылатыми ракетами.

"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничнье, доверяйте только официальным достоверным источникам информации", – призывают граждан в ОК "Юг".

Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 7 беспилотников и 3 крылатых ракет врага.