У берегов Украины находятся минимум 6 вражеских кораблей с крылатыми ракетами
Вблизи украинских берегов в Черном море враг расположил 6 кораблей и 2 подлодки с крылатыми ракетами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Все они находятся в состоянии боевой готовности для нанесения ракетных ударов и снаряжены более 50 крылатыми ракетами.
"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничнье, доверяйте только официальным достоверным источникам информации", – призывают граждан в ОК "Юг".
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Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 7 беспилотников и 3 крылатых ракет врага.
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