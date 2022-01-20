У берегов Таити обнаружили 3-километровый "первозданный" коралловый риф

Об этом сообщает CNN.



Морские исследователи обнаружили гигантский коралловый риф на глубине 30 метров.



Как сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, возглавлявшая миссию, это один из самых больших рифов, найденных на такой глубине.



По словам доктора Джулиана Барбьера из ЮНЕСКО, таких экосистем, вероятно, гораздо больше, "но мы о них просто не знаем".



Риф обнаружили в ноябре 2021 года во время экспедиции водолазов на глубину "сумеречной зоны" океана: там света еще достаточно для поддержания жизни, а ниже этой зоны океан превращается в темную бездну. Несмотря на большую глубину, найденный риф все еще получает достаточно солнечного света для роста и размножения кораллов. Некоторые дайверы даже наблюдали нерест кораллов.



Ученые подчеркнули, что безупречное состояние их находки - без единого доказательства того, что он пострадал от климатического кризиса, - свидетельствует о необходимости срочных мер для защиты оставшихся здоровых рифов океана.

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Потепление океанов и закисление, вызванные климатическим кризисом, приводят к отбеливанию кораллов. В прошлом году ученые обнаружили, что количество кораллов в мире сократилось вдвое с 1950 года из-за изменения климата, чрезмерного лова рыбы и загрязнения.Ученые прогнозируют, что в течение следующих 20 лет исчезнут от 70% до 90% всех живых кораллов