У берегов Румынии произошел взрыв на судне: экипаж заявил, что наткнулись на мину
В Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти
Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление румынских властей.
По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.
Отмечается, что 12 членов экипажа, зарегистрированного в Том судне Seama, были эвакуированы и доставлены для получения медицинской помощи в порту Сулина у границы с Украиной.
Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину. В то же время румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва.
- Во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области, который россияне совершили 24 июля, получили повреждения румынское судно.
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