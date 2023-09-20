У берегов Румынии произошел взрыв на судне: экипаж заявил, что наткнулись на мину

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление румынских властей.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

Отмечается, что 12 членов экипажа, зарегистрированного в Том судне Seama, были эвакуированы и доставлены для получения медицинской помощи в порту Сулина у границы с Украиной.

Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину. В то же время румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва.