У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО, - Reuters
У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna 511, на его перехват в небо поднимали истребители стран-членов НАТО
Об этом сообщили в Reuters.
Отмечается, что зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном и направился в сторону Балтийского моря.
В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его заметили, как стремительно теряющий высоту. Затем самолет исчез с радаров и разбился к западу от города Вентспилс в Латвии.
На перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал по их воздушному пространству. Однако выйти на связь не удалось, поскольку летчики боевой авиации заметили отсутствие пилота в кабине частного судна.
По предварительным данным, в салоне самолета находились мужчина, женщина и еще один человек. На месте аварии проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.
- 30 июля на сайте НАТО появилась информация о том, что небо стран Балтии будет под защитой истребителей Германии, Венгрии и Италии. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.
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