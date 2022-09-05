English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО, - Reuters

У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО, - Reuters

5 сентября, 2022 понедельник
01:53
Мир Латвия

У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna 511, на его перехват в небо поднимали истребители стран-членов НАТО

Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном и направился в сторону Балтийского моря.

В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его заметили, как стремительно теряющий высоту. Затем самолет исчез с радаров и разбился к западу от города Вентспилс в Латвии.

На перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал по их воздушному пространству. Однако выйти на связь не удалось, поскольку летчики боевой авиации заметили отсутствие пилота в кабине частного судна.

По предварительным данным, в салоне самолета находились мужчина, женщина и еще один человек. На месте аварии проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.

  • 30 июля на сайте НАТО появилась информация о том, что небо стран Балтии будет под защитой истребителей Германии, Венгрии и Италии. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Латвия
НАТО
Читайте также:
3 сентября, 2022 суббота
В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин, - боец батальона "Свобода" Рубан
Виталий Портников
Автор Виталий Портников
3 сентября, 2022 суббота
Кремль побеждает там, где есть "русский мир"
4 сентября, 2022 воскресенье
Фьюри вскочил с трибун и нокаутировал реслера во время шоу в Британии
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
5 сентября
01:22
флаг России
США должны готовиться к прекращению существования РФ в ее нынешнем виде, – американский генерал Ходжес
2022, воскресенье
4 сентября
23:30
Шмигаль предложил Шольцу пути для поставок танков Leopard 2
23:12
Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский
22:57
На фото Владимир Зеленский
Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов
22:44
Посол США в России закончил свою работу и вернулся на родину
22:35
Россияне обстреляли Сумщину: почти 40 прилетов в сутки, повреждена электролиния
22:08
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского майора
21:57
"Западное оружие не помогает Украине", "контрнаступление ВСУ потерпело поражение": Центр при СНБО назвал фейки РФ за неделю
21:55
В Германии российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины, - Reuters
21:50
Эксклюзив
горячая вода
Перспектив по централизованной подаче питьевой воды в Николаеве, кроме освобождения Херсона, нет, - депутат облсовета Москаленко
21:42
Аналитика
Сергей Згурец
Провал россиян на Правобережье Херсона может иметь эффект домино. Колонка Сергея Згурца
21:41
Андрей Клочко
Монобольшинство попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автором является фигурант антикоррупционного расследования, "слуга народа" Клочко, - журналистка Трибушная
21:34
В Молдову из России пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V, - СМИ
21:28
Обновлено
Россияне обстреляли Харьков ракетой С-300: есть раненые, повреждены дома
21:06
Постановка женщин на военный учет будет добровольной и только после принятия закона, - заместитель министра обороны Маляр
20:59
коллайдер
"Не хотим сломать свою игрушку": из-за энергетического кризиса в Европе могут остановить большой адронный коллайдер
20:37
Боятся движения сопротивления: в Мариуполе россияне меняют номера своих авто на украинские и смывают с них буквы Z, - Андрющенко
20:28
Интервью
Если Путина ослабить публично через деоккупацию Херсона, то может произойти переворот, – Фейгин
20:25
Обновлено
Женщин ожидает воинский учет, а не мобилизация. И только тех, у кого определенная специальность
20:11
В Украине ликвидировали заместителя командира полка псковских десантников, – офицер ВСУ Штефан
19:46
Эксклюзив
Виталий Портников
Остановить Россию может только возможность обмена ядерными ударами стратегического характера, - Портников
19:33
В школах Мариуполя захватчики обыскивают детей, отбирают у них деньги и прославляют оккупацию Россией
19:31
"На повестке дня – энергетическая безопасность Европы": Шмыгаль предложил Шольцу направить на ЗАЭС спецмиссию ЕС и ООН
18:59
Эксклюзив
Украина выполнила одно условие для дальнейшей интеграции в ЕС, – нардеп Климпуш-Цинцадзе
18:58
Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
18:57
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание трансляций всех матчей 3-го тура
18:50
Власти Грузии заявили о незаконности частной российской школы в Батуми и Тбилиси
18:28
Оккупанты затопили шахты Луганщины, а горняков "мобилизовали" на фронт, - Гайдай
18:26
Игорь Кузин
В ближайшее время планируют принять решение о второй бустерной COVID-прививке для всех украинцев, - Кузин
18:23
Эксклюзив
Существенные средства введения войны у россиян исчерпаны, пропаганда – это все, что у них есть, - Марк Фейгин
18:21
Интервью
От успехов ВСУ зависит позиция Запада и на какие риски его лидеры будут готовы пойти, – военный эксперт Джеймс Шерр
18:09
Взрыв в Чернигове: количество пострадавших во время выставки боеприпасов выросло до 15, среди них 8 детей
17:45
Польша обдумывает возвращение к сотрудничеству с Венгрией в рамках Вышеградской четверки, которое было остановлено из-за разных взглядов на войну в Украине
17:42
В Украине растет количество COVID-инфицирований и госпитализаций
17:27
Эксклюзив
На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов
17:25
Китай взял в заложники резервные $100 млрд России, - The Moscow Times
17:06
Из портов Большой Одессы вышел самый крупный караван судов с 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции
17:02
В Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
17:01
В Украине ликвидировали капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
16:59
Эксклюзив
Немецкие военные очень сильно противятся поставке оружия Украине, - аналитик DW
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV