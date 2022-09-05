У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном и направился в сторону Балтийского моря.

В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его заметили, как стремительно теряющий высоту. Затем самолет исчез с радаров и разбился к западу от города Вентспилс в Латвии.

На перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал по их воздушному пространству. Однако выйти на связь не удалось, поскольку летчики боевой авиации заметили отсутствие пилота в кабине частного судна.

По предварительным данным, в салоне самолета находились мужчина, женщина и еще один человек. На месте аварии проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.

30 июля на сайте НАТО появилась информация о том, что небо стран Балтии будет под защитой истребителей Германии, Венгрии и Италии. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.

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