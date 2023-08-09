У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погиб 41 человек

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что лодка, длиной около 7 м, вышла из Сфакса в Тунисе в четверг на прошлой неделе. Она направлялась в Италию, однако затонула по пути вблизи итальянского острова Лампедуза.

На борту лодки находились 45 мигрантов, в том числе трое детей. Четверым пассажирам удалось спастись: трем мужчинам и женщине. Спасенным выходцам из Кот-д'Ивуара и Гвинеи удалось достичь Лампедузы в среду 9 августа.

По их словам, лодка затонула через несколько часов после того, как ее ударила большая волна. Сообщается, что спасательные жилеты были только у 15 человек.

Выжившие в катастрофе добавили, что их спасло грузовое судно, а затем перевели на судно итальянской береговой охраны. Итальянская береговая охрана сообщила о двух кораблекрушениях в этом районе в воскресенье, но не ясно, является ли это судно одним из них.

Власти Туниса говорят, что Сфакс, портовый город примерно в 130 км от Лампедузы, является популярным пунктом пропуска для мигрантов, которые ищут безопасность и лучшую жизнь в Европе. За последние дни итальянские патрульные катера и благотворительные группы спасли еще 2000 человек, прибывших на остров. Более 1800 человек погибли в этом году во время перехода из Северной Африки в Европу.