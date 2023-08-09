У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погиб 41 человек
В результате кораблекрушения, произошедшего у итальянского острова Лампедуза, 9 августа погиб по меньшей мере сорок один мигрант
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что лодка, длиной около 7 м, вышла из Сфакса в Тунисе в четверг на прошлой неделе. Она направлялась в Италию, однако затонула по пути вблизи итальянского острова Лампедуза.
На борту лодки находились 45 мигрантов, в том числе трое детей. Четверым пассажирам удалось спастись: трем мужчинам и женщине. Спасенным выходцам из Кот-д'Ивуара и Гвинеи удалось достичь Лампедузы в среду 9 августа.
По их словам, лодка затонула через несколько часов после того, как ее ударила большая волна. Сообщается, что спасательные жилеты были только у 15 человек.
Выжившие в катастрофе добавили, что их спасло грузовое судно, а затем перевели на судно итальянской береговой охраны. Итальянская береговая охрана сообщила о двух кораблекрушениях в этом районе в воскресенье, но не ясно, является ли это судно одним из них.
Власти Туниса говорят, что Сфакс, портовый город примерно в 130 км от Лампедузы, является популярным пунктом пропуска для мигрантов, которые ищут безопасность и лучшую жизнь в Европе. За последние дни итальянские патрульные катера и благотворительные группы спасли еще 2000 человек, прибывших на остров. Более 1800 человек погибли в этом году во время перехода из Северной Африки в Европу.
- Похожий случай произошел накануне, 7 августа. Тогда у того же южного итальянского острова Лампедуза перевернулись две лодки, которые переправляли мигрантов, в результате чего два человека погибли и еще около 30 числятся пропавшими без вести в море.
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