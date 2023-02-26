У берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, уже известно о 40 погибших
Утром 26 февраля у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Пока известно о 40 погибших, среди них есть дети
Об этом сообщает la Repubblica .
Очевидцы отмечают, что на лодке могло быть 250 человек, а местные власти подчеркивают, что количество жертв может достигать 100 человек. Итальянское информационное агентство AGI сообщило , что среди погибших есть младенец в возрасте нескольких месяцев.
Euronews отмечает , что, по данным государственного телевидения, примерно 27 из выживших добрались до берега самостоятельно.
Спасатели рассказали, что лодка разбилась о скалы у берега Стекато-ди-Кутро из-за сильных волн.
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