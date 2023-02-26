Об этом сообщает la Repubblica .

Очевидцы отмечают, что на лодке могло быть 250 человек, а местные власти подчеркивают, что количество жертв может достигать 100 человек. Итальянское информационное агентство AGI сообщило , что среди погибших есть младенец в возрасте нескольких месяцев.

Euronews отмечает , что, по данным государственного телевидения, примерно 27 из выживших добрались до берега самостоятельно.

Спасатели рассказали, что лодка разбилась о скалы у берега Стекато-ди-Кутро из-за сильных волн.