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У берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, уже известно о 40 погибших

26 февраля, 2023 воскресенье
14:23
Мир

Утром 26 февраля у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Пока известно о 40 погибших, среди них есть дети

Об этом сообщает la Repubblica .

Очевидцы отмечают, что на лодке могло быть 250 человек, а местные власти подчеркивают, что количество жертв может достигать 100 человек. Итальянское информационное агентство AGI сообщило , что среди погибших есть младенец в возрасте нескольких месяцев.

Euronews отмечает , что, по данным государственного телевидения, примерно 27 из выживших добрались до берега самостоятельно.

Спасатели рассказали, что лодка разбилась о скалы у берега Стекато-ди-Кутро из-за сильных волн.

Италия
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