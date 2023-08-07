Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что суда перевозили 90 человек, однако из-за непогоды оба плавсредства перевернулись. Люди, которым удалось выжить, добрались до скалы в Лампедуге.

В ходе отдельной операции 34 мигрантов доставили вертолетом из скалы, сообщила итальянская горная спасательная служба. Среди них ребенок и две беременные женщины.

Аварии кораблей произошли в очень бурном море. Начальник полиции провинции Эмануэле Ричифари сказал, что тот, кто позволил мигрантам отплыть в столь плохую погоду, "является безумным преступником без совести".