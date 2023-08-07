У берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами: два человека погибли, 30 пропали без вести
Возле южного итальянского острова Лампедуза перевернулись две лодки, которые переправляли мигрантов, в результате чего два человека погибли и еще около 30 числятся пропавшими без вести в море
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что суда перевозили 90 человек, однако из-за непогоды оба плавсредства перевернулись. Люди, которым удалось выжить, добрались до скалы в Лампедуге.
В ходе отдельной операции 34 мигрантов доставили вертолетом из скалы, сообщила итальянская горная спасательная служба. Среди них ребенок и две беременные женщины.
Аварии кораблей произошли в очень бурном море. Начальник полиции провинции Эмануэле Ричифари сказал, что тот, кто позволил мигрантам отплыть в столь плохую погоду, "является безумным преступником без совести".
- 26 февраля также у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Стало известно о 62 погибших, среди них – дети.
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