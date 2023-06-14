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У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, 78 человек погибли

14 июня, 2023 среда
18:29
Мир

Приблизительно в 75 км от греческого города Пилос затонуло судно, на борту которого было большое количество мигрантов. В результате погибли 78 человек

Об этом информирует пресс-служба береговой охраны Греции .

Береговая охрана увидела лодку с мигрантами 13 июня в обед, предложила им помочь, но они отклонили предложение и сказали, что хотят добраться до Италии.

Сегодня утром лодка перевернулась и пошла ко дну, это случилось в пределах международных вод.

По данным Международной организации по вопросам миграции, 106 человек выжили после аварии лодки, а также были найдены 32 трупа.

"Поисково-спасательные работы продолжаются, и мы опасаемся, что погибло больше людей. По начальным данным, на борту судна находились до 400 человек", - говорится в заявлении.

Позже греческая береговая служба сообщила, что количество жертв крушения судна возросло до 78.

Два патрульных, один спасательный и один фрегат ВМФ, семь яхт и дрон ВМФ присоединились к операции по спасению.

  • 27 марта у побережья Туниса затонули две лодки с мигрантами из Африки, пытавшимися пересечь Средиземное море и попасть в Италию. Погибли, по меньшей мере, 29 человек.
  • 9 апреля между Грецией и Мальтой заметили судно с 400 мигрантами, которое дрейфовало и начинало тонуть.
  • 16 апреля береговая охрана Италии спасла почти 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море, когда погода стала опасной.
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мигранты
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