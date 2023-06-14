У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, 78 человек погибли
Приблизительно в 75 км от греческого города Пилос затонуло судно, на борту которого было большое количество мигрантов. В результате погибли 78 человек
Об этом информирует пресс-служба береговой охраны Греции .
Береговая охрана увидела лодку с мигрантами 13 июня в обед, предложила им помочь, но они отклонили предложение и сказали, что хотят добраться до Италии.
Сегодня утром лодка перевернулась и пошла ко дну, это случилось в пределах международных вод.
По данным Международной организации по вопросам миграции, 106 человек выжили после аварии лодки, а также были найдены 32 трупа.
"Поисково-спасательные работы продолжаются, и мы опасаемся, что погибло больше людей. По начальным данным, на борту судна находились до 400 человек", - говорится в заявлении.
Позже греческая береговая служба сообщила, что количество жертв крушения судна возросло до 78.
Два патрульных, один спасательный и один фрегат ВМФ, семь яхт и дрон ВМФ присоединились к операции по спасению.
- 27 марта у побережья Туниса затонули две лодки с мигрантами из Африки, пытавшимися пересечь Средиземное море и попасть в Италию. Погибли, по меньшей мере, 29 человек.
- 9 апреля между Грецией и Мальтой заметили судно с 400 мигрантами, которое дрейфовало и начинало тонуть.
- 16 апреля береговая охрана Италии спасла почти 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море, когда погода стала опасной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное