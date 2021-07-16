У Белой Церкви в ДТП пострадали четыре человека, среди них - двое детей
16 июля в районе Белой Церкви Киевской области произошло ДТП
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Водитель легкового автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадал он сам, его жена, 9-летняя дочь и 5-летний сын.
Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У женщины диагностировали перелом ребер, у детей - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. О состоянии главы семейства не сообщается.
Исследование не выявило признаки алкогольного или наркотического опьянения у водителя.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии. После этого будет вынесено процессуальное решение по событию.
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