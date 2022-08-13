Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Эспрессо".

"А Путину, конечно, это нужно. Лукашенко понимает, что как только его армия начнет воевать на территории Украины - это другой уровень санкций и непонятных общественных настроений в Беларуси. Подавляющее большинство россиян поддерживают войну, в противовес белорусам, которые в большинстве ее не поддерживают. 90 % белорусов не поддерживают эту войну. Путин чувствует себя свободнее, чем Лукашенко. Путин знает, что отражает настроения большинства своих земляков. Лукашенко знает, что не отражает", - подчеркнул Портников.

Журналист также добавил, что Лукашенко распоряжается Беларусью как собственностью.

"Лукашенко может предоставить страну как плацдарм. Он может позволить россиянам обстреливать Украину, но он не знает, что будет, если начнутся боевые действия с участием белорусской армии. Люди будут гибнуть и у белорусов может быть другая реакция на гробы, которые пойдут из Украины" "Поэтому Лукашенко откладывает это, насколько возможно. Он понимает, если он зайдет далеко - он лишится власти", - отметил Портников.

В Генштабе ВСУ сообщили , что около 13 тысяч бывших и действующих военнослужащих Беларуси согласились участвовать в войне против Украины на стороне армии РФ

В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления

В Генштабе Вооруженных Сил Украины не исключают, что Россия, которая продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины, может использовать провокацию с гибелью иностранцев

В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb