Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Скрытой мобилизации в Беларуси нет, но всех пересчитали. Военнослужащие отчитались, что они сверили данные 95% призывников и резервистов, соответственно, только 5% не найдены. Но я скажу, что доверять официальной белорусской статике – это себя не уважать и то, что нам рассказывают военкоматы, нужно делить на два. По моему мнению, они смогли найти максимум 15%, но со всем тем они готовы раздавать повестки. То есть в любое время люди могут начать получать повестки по адресам, по которым они живут", - прокомментировал главный редактор "Европейского радио для Беларуси".

Павел Свердлов заметил о скрытой мобилизации, что ее не будет, потому что они не смогут ее скрыто провести, чтобы мы не смогли этого не заметить.

"Мобилизация будет явным шагом, свидетельствующим о подготовке наступления из Беларуси, но пока этого нет. А сейчас есть только подготовка на белорусской территории российских военных, стоящих в палаточных лагерях, живущих в казармах, к ним приезжает российская техника и инструкторы. Вот такое сейчас участие Беларуси в войне, и мы помним, как Лукашенко уверял всех, что Беларусь не участвует в войне, однако это не препятствует Лукашенко помогать Путину учить российских мобилизованных убивать украинцев. фронте, где россиянам сейчас не хватает личного состава", – рассказал Свердлов.

14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.

16 января в Беларуси стартовали летно-тактические учения авиации с Россией, задействуют все аэродромы и полигоны

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что совместные с Россией авиационные учения на территории Белоруссии и пока не несут угрозы для Украины

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