У Байдена выясняют, как технологии из США оказались в "шахедах", - CNN
Администрация Байдена создала рабочую группу по расследованию, как американские и западные компоненты попадают в беспилотники иранского производства
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что британская исследовательская организация Conflict Armament Research обнаружила, что 82% компонентов "шахедов" были произведены компаниями, расположенными в США. В частности, это Texas Instruments, и австрийская фирма, принадлежащая канадской Bombardier Recreational Products.
Поэтому администрация Байдена создала большую рабочую группу, чтобы выяснить, как технологии западного происхождения, в том числе микроэлектроника из США, оказались в иранских дронах, которые РФ использует против Украины.
В ее состав вовлечены все ключевые ведомства - Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторг, Минфин США. По словам одного из собеседников CNN, Совет нацбезопасности рассматривает эту рабочую группу как часть комплексной стратегии по Ирану, не только его роли в войне России против Украины.
Группа должна поднять вопрос комплектации "шахедов" со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в иранских дронах, сбитых в Украине. Также группа будет координировать действия с коллегами из других стран.
"В последние недели расследование активизировалось на фоне разведданных, полученных США, о том, что Кремль готовится открыть собственную фабрику по производству беспилотников в России в рамках соглашения с Ираном", - говорится в материале.
Известно, что среди компонентов, найденных в некоторых беспилотниках, есть процессоры технологической компании Texas Instruments из Далласа. В то же время компания заявила, что "не продает никакой продукции в Россию, Беларусь или Иран", соблюдает действующие законы стран, в которых работает, и не поддерживает нецелевое использование своих товаров.
- 20 декабря руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в Российскую Федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
- Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Россия планирует передать Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники.
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