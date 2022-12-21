Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что британская исследовательская организация Conflict Armament Research обнаружила, что 82% компонентов "шахедов" были произведены компаниями, расположенными в США. В частности, это Texas Instruments, и австрийская фирма, принадлежащая канадской Bombardier Recreational Products.

Поэтому администрация Байдена создала большую рабочую группу, чтобы выяснить, как технологии западного происхождения, в том числе микроэлектроника из США, оказались в иранских дронах, которые РФ использует против Украины.

В ее состав вовлечены все ключевые ведомства - Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторг, Минфин США. По словам одного из собеседников CNN, Совет нацбезопасности рассматривает эту рабочую группу как часть комплексной стратегии по Ирану, не только его роли в войне России против Украины.

Группа должна поднять вопрос комплектации "шахедов" со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в иранских дронах, сбитых в Украине. Также группа будет координировать действия с коллегами из других стран.

"В последние недели расследование активизировалось на фоне разведданных, полученных США, о том, что Кремль готовится открыть собственную фабрику по производству беспилотников в России в рамках соглашения с Ираном", - говорится в материале.

Известно, что среди компонентов, найденных в некоторых беспилотниках, есть процессоры технологической компании Texas Instruments из Далласа. В то же время компания заявила, что "не продает никакой продукции в Россию, Беларусь или Иран", соблюдает действующие законы стран, в которых работает, и не поддерживает нецелевое использование своих товаров.

20 декабря руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в Российскую Федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Россия планирует передать Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb