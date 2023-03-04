Об этом говорится в официальном письме личного врача Джо Байдена по поводу дерматологической процедуры, проведенной две недели назад, передает Укринформ.

"16 февраля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида президенту удалили новообразование на коже в районе грудной клетки в рамках комплексной оценки состояния здоровья. Эту ткань отправили на традиционную биопсию", - отмечается в документе.

Дальнейший анализ подтвердил прогноз, что небольшое поражение кожи было базальноклеточной карциномой (BCC), являющейся самой распространенной формой онкологического заболевания кожи. Отмечается, что только в США ежегодно диагностируют около 3,6 миллиона таких случаев.

Доктор также сообщил, что вся поврежденная ткань на теле президента была успешно удалена, а место вокруг обработано соответствующим образом.

"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего комплексного лечения", - отмечается в документе.

Кроме того, информируется, что поражения BCC не имеют тенденций к "распространению" или метастазированию, как при некоторых более серьезных видах онкологии кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак. Однако они могут увеличиваться в размерах, что приводит к более серьезной проблеме, а также усугубляет хирургическое удаление.

Отметим, по результатам недавнего медицинского осмотра 80-летнего президента США Джо Байдена врачи пришли к выводу, что он остается пригодным для выполнения обязанностей в полном объеме.