Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Чиновница отметила, что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины.

Как добавила представительница Белого дома, Байден "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что у украинского народа есть все, что им нужно, чтобы бороться за свою свободу".

По словам Жан-Пьер, директор Управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам "имели многочисленные беседы, многочисленные звонки с законодателями на местах, причем обе стороны точно объясняли необходимость и основные моменты... и подчеркните экстренный характер этого запроса".

Спикер Белого дома также заявила, что администрация продолжит взаимодействие с Конгрессом, и что она считает, что поддержка Украины "продолжится на двухпартийной основе".