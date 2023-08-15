У Байдена убеждены, что конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины
Администрация президент США Джо Байдена с оптимизмом смотрит на то, что конгресс примет запрос о дополнительной помощи для Украины на двухпартийной основе – несмотря на то, что представители Республиканской партии в Палате представителей высказывались против такой инициативы.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.
Чиновница отметила, что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины.
Как добавила представительница Белого дома, Байден "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что у украинского народа есть все, что им нужно, чтобы бороться за свою свободу".
По словам Жан-Пьер, директор Управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам "имели многочисленные беседы, многочисленные звонки с законодателями на местах, причем обе стороны точно объясняли необходимость и основные моменты... и подчеркните экстренный характер этого запроса".
Спикер Белого дома также заявила, что администрация продолжит взаимодействие с Конгрессом, и что она считает, что поддержка Украины "продолжится на двухпартийной основе".
- Напомним, 10 августа администрация президента США обратилась с официальным письмом в Конгресс о выделении дополнительного финансирования для решения критических потребностей, в том числе около $24 млрд для помощи Украине, а также странам, пострадавшим от войны, развязанной Россией.
- 12 августа в Белом доме заявили , что готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости.
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