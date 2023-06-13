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У Байдена размышляют о расширении Совбеза ООН, - The Washington Post

13 июня, 2023 вторник
00:05
Мир

Администрация США разрабатывает планы по реформированию Совета безопасности ООН для восстановления доверия к этому органу с учетом современной карты различных сил в мире

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств-членов организации, чтобы к осенней Генассамблее получить отзывы о потенциальном расширении Совбеза ООН.

Ожидается, что предложение США будет предусматривать добавление в состав Совбеза ООН около шести новых постоянных членов без предоставления им странам права вето. Издание отмечает, что такое предложение отражает стремление Байдена признать рост влияния развивающихся стран и исправить разочарование действующими членами Совбеза и их неспособностью остановить глобальные конфликты, в частности, войну РФ против Украины.

Так, директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гован, заявил, что Совбез не выполнил своего мандата.

"Но чем больше ООН придет в упадок, тем более фрагментированным, региональным и конкурирующим станет мир", - подчеркнул Гован.

Байден анонсировал поддержку на Генассамблее ООН в сентябре увеличения постоянных мест в Совбезе, в частности, предоставления мест странам Африки и Латинской Америки. Президент США отмечал, что Совбезу ООН пора стать более инклюзивным.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщил изданию, что команда, возглавляемая Томас-Гринфилд, пытается "сформировать определенный консенсус относительно разумного, надежного предложения, которое может быть действительно успешным и осуществить реформу".

Издание отмечает, что официальные лица США связывают эти усилия с более широкой попыткой модернизировать то, что они считают громоздкими глобальными органами, в том числе такие финансовые учреждения, как Всемирный банк, и способствовать более эффективному управлению не только вопросами безопасности, но и вызовами по изменению. климата и глобальных угроз здоровью.

"Мы хотим, чтобы эти институты работали, чтобы мы могли дискутировать и пытаться разрешать международные конфликты. Мы должны четко осознавать успех или отсутствие успеха по итогам многих лет, но нет сомнения, что с этими учреждениями нам лучше, чем без них", – сказал чиновник.

В настоящее время администрация Байдена еще не выдвинула конкретного предложения по реформе Совбеза ООН, однако, по данным собеседников издания, Вашингтон ранее сигнализировал о поддержке включения в Совбез ООН Германии, Японии и Индии в качестве постоянных членов.

Кроме того, издание отмечает, что африканские страны, составляющие около 30% членов ООН, требовали для континента два постоянных места с правом вето, но не определили, какие страны должны их получить. Также номинальную поддержку расширения Совбеза ООН выразили Россия и Китай.

6 июня Генассамблея ООН провела выборы новых непостоянных членов Совбеза на 2024-2025 годы. От Африки два места вместо Габона и Ганы заняли Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона вместо Объединенных Арабских Эмиратов – Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии – Гайана, от Восточной Европы вместо Албании – Словения, опередившая Беларусь.

Ранее ООН подверглась критике за то, что после подрыва Россией Каховской ГЭС объявила в Twitter о праздновании дня русского языка. В дальнейшем ООН обнародовала твит, в котором подчеркнула, что мирные жители и гражданская инфраструктура не должны быть целями для ударов, однако не упомянула ни подрыв ГЭС, ни Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что Управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России, и ожидает результатов расследования.

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