Об этом заявил чиновник администрации президента США, передает СNN .

Он отметил, что украинская сторона просила вооружение специально для контрнаступления на Юге и США выполнили множество таких запросов. В частности, за последние два месяца они передали артиллерию, "джавелины" и дополнительные боеприпасы.

"Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для обеспечения контрнаступления, которое сейчас продолжается", - отметил чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал США Марк Милли общались с украинскими коллегами, чтобы выяснить, в каком именно оружии нуждается Украина в зависимости от целей на поле боя.

30 августа начался новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь украинского воздушного пространства.

С утра 30 августа в Херсоне раздавались новые взрывы , а в области объявили воздушную тревогу.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о тяжелых боях на Херсонщине и призвал активнее помогать ВСУ дронами и автомобилями.

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич попросил жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и соблюдать информационную тишину о действиях Вооруженных Сил Украины.

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