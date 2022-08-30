У Байдена рассказали, что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге, - CNN
В администрации президента США заявили, что оружие, предоставленное Украине за последние два месяца, частично предназначено для контрнаступления на Юге
Об этом заявил чиновник администрации президента США, передает СNN .
Он отметил, что украинская сторона просила вооружение специально для контрнаступления на Юге и США выполнили множество таких запросов. В частности, за последние два месяца они передали артиллерию, "джавелины" и дополнительные боеприпасы.
"Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для обеспечения контрнаступления, которое сейчас продолжается", - отметил чиновник.
Министр обороны США Ллойд Остин и генерал США Марк Милли общались с украинскими коллегами, чтобы выяснить, в каком именно оружии нуждается Украина в зависимости от целей на поле боя.
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