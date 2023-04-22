У Байдена прокомментировали подготовку почти полного запрета на экспорт в РФ
Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами намерены и дальше применять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, а также поддерживать Украину, пока будет сохраняться эта необходимость
Так прокомментировала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер информацию СМИ о возможности почти полного запрета экспорта товаров в Россию, передает Укринформ.
"Мы стремимся привлечь Россию к ответственности", - отметила представитель администрации Байдена.
Она напомнила, что Соединенные Штаты в координации с партнерами по G7 уже ввели против России самый масштабный набор санкций и экспортных ограничений за все времена. Представитель Белого дома подчеркнула, что эти шаги оказали "существенное влияние" на способность России вести ее незаконную войну.
"Я не имею на сегодняшний день никаких анонсов относительно новых мер. Но вы можете видеть из многих наших заявлений в рамках G7, что мы привержены тому, чтобы в дальнейшем привлекать РФ к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется",- отметила Жан-П. .
Она также подчеркнула, что этот подход будет сохраняться и дальше.
- Напомним, накануне представители администрации США рассказали американским СМИ о намерениях ввести почти полный запрет на экспорт в Россию – за исключением медикаментов, продовольствия и других критически важных позиций для населения. Чиновники отметили, что США обсуждают эти возможности с другими странами по G7 и имеют целью вовлечь в давление страны-члены Евросоюза.
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