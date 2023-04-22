У Байдена прокомментировали подготовку почти полного запрета на экспорт в РФ

Так прокомментировала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер информацию СМИ о возможности почти полного запрета экспорта товаров в Россию, передает Укринформ.

"Мы стремимся привлечь Россию к ответственности", - отметила представитель администрации Байдена.

Она напомнила, что Соединенные Штаты в координации с партнерами по G7 уже ввели против России самый масштабный набор санкций и экспортных ограничений за все времена. Представитель Белого дома подчеркнула, что эти шаги оказали "существенное влияние" на способность России вести ее незаконную войну.

"Я не имею на сегодняшний день никаких анонсов относительно новых мер. Но вы можете видеть из многих наших заявлений в рамках G7, что мы привержены тому, чтобы в дальнейшем привлекать РФ к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется",- отметила Жан-П. .

Она также подчеркнула, что этот подход будет сохраняться и дальше.